Il ritorno dei The Comet Is Coming

The Comet Is Coming, The afterlife

I The Comet Is Coming sono stati una delle sorprese più piacevoli della musica britannica nel 2019. La formula del trio londinese formato dal sassofonista Shabaka Hutchins, da Dan Leavers (soprannominato Danalogue The Conqueror e specializzato nei sintetizzatori analogici) e dal batterista Max Hallett (Betamax) è un felice incontro tra elettronica, jazz, afrofuturismo e spiritualità.

“Nel 2048 avremo macchine infinitamente intelligenti che vivranno sulla Terra insieme a noi. Oppure saremo noi stessi dei cyborg. L’obiettivo della nostra musica è portare gli ascoltatori allo stadio giusto per affrontare nuovi eventi cosmici. La fantascienza spesso anticipa la realtà”, ha spiegato la band alcuni mesi fa in occasione del suo concerto a Roma.

Il nuovo album The afterlife è il gemello gentile dello splendido Trust in the life force of the deep mystery, pubblicato appena pochi mesi fa, che era invece più minaccioso e incalzante dal punto di vista ritmico. The afterlife è nato nel corso delle stesse session di registrazione ma ha un ritmo più lento, come nel caso di questo brano, e l’atmosfera è ancora più lisergica, in omaggio alla vita nell’aldilà evocata dal titolo. Difficile dire quale dei due album sia meglio: io preferisco Trust in the life force of the deep mystery, ma anche questo non scherza.