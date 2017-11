Le vite precedenti dei nostri libri

Cara Luisa,

che domande: scrivici un libro, no? Se la tua vita immaginativa è così sovrabbondante, se non riesci ad arrestare la tua emorragia affabulatoria, la proliferazione di storie sovrapposte e intrecciate ad altre storie – ricostruite, ricordate, inventate, plausibili, deliranti – non ti resta che convogliare queste acque impetuose nel loro letto naturale, il romanzo. Del resto, non mancano grandi opere che adottano come espediente narrativo il passaggio di mano in mano di un oggetto – pensa alla palla da baseball in Underworld di Don DeLillo – o di un animale: uno dei miei film preferiti, Au hasard Balthazar di Robert Bresson, racconta le migrazioni di un asino da un padrone all’altro. E ci sarebbero cento altri esempi da fare.

C’è però un racconto che fa decisamente al caso tuo. Si chiama Diecimila. Autobiografia di un libro, e lo ha scritto molti anni fa il bibliofilo Andrea Kerbaker. In poche pagine, il volume numero diecimila entrato a far parte della biblioteca di Kerbaker – che immagino come un luogo molto simile al deposito di Paperone – racconta in prima persona la sua storia. Dov’è stato, quali sono le sue vite anteriori, per quali altre mani è passato prima di approdare in quella collezione così popolosa? L’insolito narratore di carta teme che gli sia rimasto ben poco da vivere, perché nella libreria antiquaria che lo ospita temporaneamente ha sentito annunciare a voce alta che lui e i suoi compagni di scaffale, se resteranno invenduti, entro un mese finiranno al macero. Che visione spaventosa! Il povero libro, di cui non conosceremo mai il titolo, pensa con terrore ai possibili destini che gli si prospettano: