Lo spaesamento del lettore indeciso

Caro bibliopatologo, anni fa ho avuto un amico (forse un amore) di penna. Dopo esserci incontrati e aver parlato di libri, film e sogni, ci siamo scambiati gli indirizzi. Da lì abbiamo cominciato a scriverci per anni, da diversi angoli della Terra. Ci siamo rivisti due volte solamente. La prima mi regalò Se una notte d’inverno un viaggiatore di Italo Calvino. La seconda una mozzarella. Nonostante avessi già conosciuto Calvino a scuola, fino a quel libro non mi ero mai accorta di che ascendente avesse su di me. Ne sono praticamente dipendente. Ho adottato questa tattica: per ogni libro che leggo di un qualsivoglia autore, ne leggo anche uno di Calvino. È normale una tale ossessione per uno scrittore? Cosa farò quando avrò completato la sua bibliografia? Aiutami.

Cara Caterina,

mi auguro che tu non abbia preso – sempre in onore di quel vecchio amore di penna – anche l’abitudine di mangiare una mozzarella per ogni altro piatto che mangi. A occhio, non sarebbe una dieta molto bilanciata. Rischieresti di diventare come il tizio della barzelletta, quello che aveva scoperto un metodo per perdere un chilo al giorno e ogni sera festeggiava con una torta da un chilo. Ma il bibliopatologo deve porsi problemi diversi dal dietologo, e non so se sia una fortuna. Perché le mozzarelle non finiranno mai, almeno finché a questo mondo pascoleranno le bufale; i romanzi di Calvino, al contrario, sono un bene scarso.

Del resto, non era neppure un grafomane. Non potevi sceglierti Georges Simenon o P.G. Wodehouse? Anche tenendo un ritmo blando di lettura, presto ti si porrà il dilemma se continuare o meno nella tua ossessione. Per prospettarti i rischi della varie scelte, ti cito alcuni brani dalla Psicopatologia del lettore quotidiano di Stefano Benni, che Effe (vecchia rivista omaggio delle Librerie Feltrinelli) pubblicò a metà degli anni Novanta.

Il tuo pericolo principale, se persisti nella monomania calviniana, è quello di cadere nella tipologia che Benni chiama del Lettore Superiore (lector elitarius), colui che al termine del suo Giudizio Letterario Universale non salva che tre o quattro autori. Ma sono comunque troppi: