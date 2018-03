Processo al bovarismo

Cara Laura,

il quarantennale del caso Moro mi ha riportato alla mente uno dei miei piani di gioventù – e neppure il più astruso: dovresti sentire gli altri! – per diventare miliardario. Credo di averlo architettato grosso modo all’altezza del ventennale, quando oltretutto avevo la fidanzata in via Mario Fani, e se vent’anni dopo non sono ancora ricco, be’, posso incolpare solo la mia eroica pigrizia. Prima che pensi male, non progettavo un sequestro. Si trattava di scrivere, usando uno pseudonimo femminile, il romanzo umoristico di chick lit che avrebbe vendicato un’intera generazione (bella frase di lancio per la fascetta di copertina, non credi?). Lo pseudonimo ancora non ce l’avevo, neppure un titolo accattivante, a dirla tutta mi mancavano anche i personaggi, una trama dettagliata e un’idea plausibile di dove andare a parare. Insomma, non avevo quasi nulla.

Il canovaccio, però, era questo: la grande diva della commedia romantica americana, che immaginavo come una specie di Meg Ryan o Julia Roberts (te l’ho detto, l’idea è di vent’anni fa), arriva in visita a Roma per presentare il suo ultimo film. Ma non fa in tempo a calcare il red carpet che è rapita e messa sotto sequestro, proprio come Aldo Moro. La rivendicazione arriva a mezzo stampa: l’azione è opera di un commando composto da donne eternamente single, casalinghe disperate, mogli separate o divorziate, ragazze variamente frustrate, un’organizzazione terroristica che i giornali prendono a chiamare Brigate Rosa.

La loro vita sentimentale, scrivono nel comunicato numero uno, è stata devastata dai film della diva, e dalle aspettative irrealistiche sugli uomini e sull’amore che hanno alimentato in loro fin dall’adolescenza. Per questo hanno deciso di sottoporla a una sorta di processo proletario, in nome di tutte le raggirate. Il romanzo avrebbe documentato gli interrogatori, i capi d’accusa, i tentativi di liberare la sequestrata, i comunicati, la linea della fermezza, la linea della trattativa, le sedute spiritiche per individuare il covo, le trame occulte, gli appelli degli intellettuali e delle autorità religiose, infine la sentenza.

Il best seller non l’ho scritto (ti cedo volentieri l’idea per un milione di euro – trattabili: sono disposto a scendere fino a un paio di supplì); in compenso, posso darti gratuitamente la morale della favola. La finzione è un rischio per la vita amorosa? Tutta la storia della letteratura sta lì ad accertarlo, nel bene o nel male, da Don Chisciotte che trasfigura una contadinotta sua vicina nella nobile Dulcinea del Toboso a Madame Bovary che non trasfigura affatto il marito Charles, medico di campagna. E ti ho fatto solo i due esempi più comuni.