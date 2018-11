Scrivere poesie è più facile che leggerle

Gentile bibliopatologo,

guardandomi un po’ intorno negli ambienti dei giovani poeti in erba, mi sembra che siano tutti interessati a scrivere le proprie banalità senza avere mai letto poesia. Tuttavia, mi viene da pensare, come biasimarli? Di molti autori esistono per lo più costose opere complete, inaccessibili per uno studente (senza contare che ci vuole coraggio a interessarsi a un autore partendo da questi volumoni che non tralasciano nemmeno le liste della spesa). Per non parlare di certi poeti contemporanei stucchevoli che sembrano scrivere per un pubblico di tredicenni. Aiuto!

–Lorenzo

Caro Lorenzo,

i giovani poeti in erba – non di rado in erbaccia – leggono libri di poesia? Provo a cavarmela come il reverendo Lovejoy in un vecchio episodio dei Simpson: “Risposta breve: sì, con un se; risposta lunga; no, con un ma”. Entrambe le risposte, la breve e la lunga, le troverai in un piccolo libro dalle straordinarie proprietà officinali, già che si parla di erbe: I poeti sono impossibili di Alessandro Carrera.

Risposta breve: sì, con un se. A differenza della musica o delle arti figurative, scrive Carrera, la poesia non ha un pubblico che si possa chiamar tale: