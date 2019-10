La lettura come nevrosi e come religione

Gentile bibliopatologo,

la mia ossessione è semplice ma profonda: devo leggere libri sempre a gruppi di tre, con un ordine specifico. I primi due libri devono essere schietti, realistici, crudi, e nel caso in cui non meritino grande attenzione mi affretto a finirli velocemente. Il terzo invece dev’essere un racconto con un fondo di riflessione, e totalmente estraneo all’ambito dei primi due. Cosa ne pensa?

– Francesco

***

Gentile bibliopatologo,

qualche anno fa mi capitò di finire un romanzo (La casa degli spiriti di Isabel Allende, per la precisione) seduto su una panchina, mentre aspettavo non ricordo più chi o che cosa. Fu per me un’esperienza estatica come poche ne avevo vissute, e la cosa mi piacque a tal punto che da allora, arrivato all’ultimo capitolo di qualsiasi libro, esco a fare due passi nel parco per finirlo lì. Il problema è che, dopo quella prima volta, l’estasi e l’intensità dell’esperienza non si sono più ripetute, neppure con romanzi che mi sono piaciuti ben più di quello della Allende. È come se provassi a inseguire una bellezza che continua a sfuggirmi. La prego, mi aiuti a capire!

– Agostino

Caro Francesco, caro Agostino,

le vostre lettere così diverse formano ai miei occhi una sorta di chiasmo. Tu, Francesco, continui a eseguire un rituale meticoloso di cui hai scordato il senso; e tu, Agostino, ricordi il senso ma non confidi più che il rituale possa ricondurti alla pienezza di quella epifania originaria. A ben vedere, un chiasmo simile al vostro aveva già attirato l’attenzione di Sigmund Freud, che ne scrisse per la prima volta nel 1907 in un breve articolo intitolato Comportamenti ossessivi e pratiche religiose.