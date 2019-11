Ogni libro ha un suo colore segreto

Gentile bibliopatologo,

più che ai libri la mia patologia è legata ai segnalibri: di solito uso dei post-it, piegati in due e messi dentro le pagine; il problema è che non riesco a leggere un libro se prima non ho scelto il post-it giusto! Secondo la mia testa, il post-it deve avere un colore il più vicino possibile alla copertina oppure, nel caso di copertine dai colori-non-colori (nero, bianco, grigio e simili), il colore deve rispecchiare la sensazione che mi trasmette la storia. Se il post-it non segue questi criteri io non riesco a cominciare un libro o, se proprio lo comincio, lo leggo con ansia e nervosismo finché non ho trovato il segnalibro adatto.

-Alessandra A.

Cara Alessandra,

la parola inglese mannerism indica due cose apparentemente molto lontane. Per un verso si riferisce al manierismo come corrente artistica e letteraria, e più in generale come tendenza all’affettazione, al preziosismo e alla concettosità nell’arte. Per altro verso, informa il Cambridge Dictionary, mannerisms sono tutte quelle cose che una persona fa ripetutamente con il viso, le mani o la voce e di cui spesso non si rende conto; insomma, quasi un sinonimo di tic nervoso. Ecco, mi verrebbe da dire che la tua bibliopatologia sta a metà strada tra le due accezioni, tra il sintomo ossessivo-compulsivo e il barocchismo deliberato. Non potendo guarirti rapidamente dal primo – magari fosse così facile – ti esorto a coltivare con più gusto il secondo. Tu però lascia perdere l’abbinamento segnalibro/copertina, non devi mica coordinare delle scarpe a una borsa, e concentrati piuttosto sul nesso tra le tue sensazioni di lettrice e i colori che ti ispirano.