Lo scaffale esibizionista

Gentile bibliopatologo,

quando sono in luoghi pubblici ho pudore a mostrare il libro che sto leggendo, ho la sensazione di dare un’informazione molto intima su me stessa. Quindi alle volte fodero i libri con copertine. Ho la stessa sensazione nei confronti degli altri, sia quando incontro sconosciuti che leggono sia quando entro in casa di amici e guardo le loro librerie. È come se, tramite i libri, cercassi conferma dell’idea che ho di loro, ma nello stesso tempo, soprattutto quando riscontro una dissonanza tra quello che leggono e l’idea che mi ero fatta delle persone, è come se ne vedessi l’animo nudo – e provo ovviamente un senso di disagio. Che fare?

– Rob

Cara Rob,

hai scelto proprio la parola giusta: l’animo nudo – nudo come si dice dei cioccolatini che ci adescano sdraiati nei loro pirottini come veneri in conchiglia, senza un pudico involucro di stagnola o, per i più vezzosi, di carta velina. Non a caso uno dei tanti blog bibliofili dove si possono mettere in mostra i propri scaffali si chiama Bookshelf porn, e ha contenuti molto espliciti: proveresti disagio nel guardare tutte quelle file di volumi di perfetti sconosciuti che mostrano oscenamente il dorso, aboliscono ogni distanza e ti costringono a un’intimità non richiesta.