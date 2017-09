L’ordine delle cose e gli altri film del weekend

C’è qualcosa di sinistro nella polemica che oppone alcuni grandi studios di Hollywood a Rotten Tomatoes, il sito che raccoglie e riassume i giudizi sui film, rastrellando recensioni per tutto il web. Tutto nasce da quella che è stata una pessima estate per il botteghino statunitense.

Il New York Times, che dedica un lungo articolo alla vicenda, riporta le impietose cifre. Quello che va dal primo weekend di maggio al Labor day (il primo lunedì di settembre) è il periodo in cui tutte le major sparano i loro colpi migliori: i biglietti strappati in questo scorcio di tempo, solitamente, sono il 40 per cento del totale dei biglietti venduti in tutto l’anno. Il botteghino dell’estate 2017 parla di 3,8 miliardi di dollari, solo nel Nordamerica. Il 15 per cento in meno rispetto allo stesso periodo del 2016.

Qualche dirigente di Hollywood ha cominciato a dare la colpa a Rotten Tomatoes. Il problema è principalmente il Tomatometer: una cifra che riporta la percentuale delle recensioni positive del film (se su cento recensioni solo cinque sono positive il metro segna 5/100) e che in rete salta fuori sempre più spesso associato ai titoli dei film. Ci si lamenta che il metro appiattisca il giudizio su un film perché tira fuori una cifra bruta in cui si perdono le sfumature. Chissà a quali sfumature di Baywatch (18/100) o di King Arthur (27/100), tanto per citare due film che hanno incassato molto meno del previsto, si fa riferimento.

Ma la cosa sinistra, che non è certo una novità, è che i grandi produttori si aspettano che la gente vada a vedere un film anche se è davvero brutto e riuscito male, magari solo perché nasce da una buona idea di marketing, che però non basta a realizzare un buon film.