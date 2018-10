Quasi nemici e gli altri film del weekend

Quasi nemici di Yvan Attal è una bella commedia con un brutto titolo e una meravigliosa coppia di attori (Daniel Auteuil e Camélia Jordan). Neïla, al primo anno di giurisprudenza, arriva in ritardo alla prima lezione con il temibile professor Mazard, e immancabilmente viene umiliata davanti a tutti. Un’altra studente riprende tutto con lo smartphone, il filmato finisce in rete e Mazard finirà davanti a una commissione disciplinare.

Per alleggerire la sua posizione sarà obbligato a preparare Neïla per una gara di eloquenza. Come andrà a finire? Auteuil e Jordan (cantante prima che magnifica attrice) funzionano alla grande, ma forse è il francese il principale protagonista del film, con le sue infinite risorse a disposizione di tutti.

In L’apparizione, di Xavier Giannoli, Vincent Lindon interpreta Jacques, giornalista francese che all’inizio del film ha appena assistito alla morte di un amico e collega, un fotografo, in una zona di guerra. Mentre sta superando la traumatica esperienza è convocato dal Vaticano, a Roma, che gli chiede di indagare sull’apparizione della Madonna sulle Alpi francesi. La testimone è una ragazzina, un’indagine canonica. Il Vaticano, gli spiega un prelato, preferisce guardare da un’altra parte se non è sicuro della buona fede delle persone coinvolte. Con queste premesse, un giornalista che ne ha viste di tutti i colori, “non praticante”, parte per una cittadina che rischia di trasformarsi in una Međugorje alpina. Presto si capisce che qualcosa non quadra.

Molto interessante tutta la parte che riguarda i conflitti e le dinamiche interne alla chiesa, estremamente affascinante la parentesi vaticana. Ineccepibile anche l’inevitabile presa di mira di chi approfitta della fede delle persone per vendere piatti e tazzine. Esiste però tutta una serie di piccoli misteri intorno ad Anna, la schiva ragazzina che dice di aver visto la Madonna (interpretata in modo molto convincente da Galatéa Bellugi, nata a Parigi da papà italiano e mamma danese), che coinvolge persone in carne e ossa e che inevitabilmente coinvolgerà Jacques. Il dubbio sul “fenomeno” ci accompagna fino alla fine di un film lungo e scostante. Personalmente qualche dubbio mi è rimasto anche dopo.