Captain Marvel e gli altri film del weekend

Il colpevole. The guilty (titolo originale Den skyldige che in danese si traduce “il colpevole”) è un thriller danese, opera prima dello svedese Gustav Möller che dopo aver raccolto premi in giro per i festival (tra cui Torino, Rotterdam e il Sundance) è arrivato addirittura alla cinquina degli Oscar per il film straniero, vinto poi da sua maestà Alfonso Cuarón con Roma. Comunque stagione trionfale e ottimo, meritato viatico per la carriera del trentunenne regista di Göteborg.

L’agente Holm (Jakob Cedergren), sbattuto per punizione a rispondere alle chiamate del 113, si ritrova al telefono con una donna che dice di essere stata rapita. Abituato all’azione Holm farà di tutto per scoprire dov’è la donna e salvarla. Anche se non usciamo mai dall’ufficio dove Holm risponde alle chiamate, al Colpevole non mancano elementi fondamentali del thriller, cioè tensione e colpi di scena. Se vogliamo proprio rompere le scatole c’è qualche dettaglio su cui dobbiamo sospendere il giudizio, ma è molto meglio applaudire Möller per il suo ottimo lavoro.