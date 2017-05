Al ritmo di Rio de Janeiro

Per la prima volta tre fotografi vengono esposti insieme nella mostra Like a samba, organizzata dalla Ilex gallery di Roma. René Burri, David Alan Harvey e Francesco Zizola sono stati scelti perché tutti hanno vissuto in Brasile, per periodi più o meno lunghi, e ognuno di loro ha raccontato i ritmi e i colori di Rio de Janeiro.

René Burri (1933-2014) è stato in Brasile diverse volte tra gli anni cinquanta e settanta. Di Rio ha raccontato il paesaggio costiero prima che venisse rovinato per sempre dalla costruzione selvaggia di condomini e alberghi, cogliendone la leggerezza e la profonda bellezza.

David Alan Harvey (1944) fa parte dell’agenzia Magnum, come Burri, dal 1997. Anche lui è andato in Brasile più volte nella sua carriera, e il risultato di questi viaggi è stato il libro (based on a true story), pubblicato nel 2012 in edizione limitata. In questo progetto ha elaborato un esperimento in cui il fotogiornalismo si fonde con esperienze e pensieri privati, giocando sulle contrapposizioni e costruendo piccoli misteri che trasportano il lettore in un universo insolito dove i fatti si mischiano alla finzione.

Del Brasile Francesco Zizola (1962) ha documentato fenomeni economici e sociali, come l’industria del biocarburante e l’ascesa della nuova classe media. In Beach culture racconta come la spiaggia non sia semplicemente un luogo di svago e divertimento, ma funzioni soprattutto da circo sociale a cui prendono parte sia il ricco uomo d’affari che l’abitante delle favelas. Sulle spiagge di Rio si svolge la vita dei suoi abitanti, con sfumature che Zizola è riuscito a cogliere andando oltre lo sguardo frettoloso del turista.

Like a samba, curata da Deanna Richardson e Daniel Blochwitz, è ospitata negli spazi della galleria 10b photography di Roma fino al 21 luglio.