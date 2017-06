Da Berlino Est al resto del mondo

Nella primavera del 1990 sette fotografi di Berlino Est sono a Parigi, su invito dell’allora presidente François Mitterrand, per partecipare a una mostra collettiva sui maggiori artisti della Germania Est. Ed è proprio nella città in cui nel 1947 cinque fotografi francesi avevano fondato l’agenzia Magnum, che decidono di fondare un loro collettivo.

Scelgono di chiamarsi Ostkreuz, il nome di una stazione della metropolitana che collega Berlino Est con il resto della città. Una parola che è anche un modo per definire un obiettivo: partire dalla loro città per volgere lo sguardo in altre direzioni.

Quest’anno, per celebrare la fondazione dell’agenzia, il museo di Roma in Trastevere ospita una mostra che raccoglie più di 250 fotografie scattate da 22 autori che hanno lavorato con Ostkreuz. Una parte dei lavori è dedicata alla Germania, dalla caduta del muro di Berlino ad oggi, e un’altra offre una prospettiva esterna su eventi storici tra cui la Primavera di Praga e la rivoluzione in Egitto.

La mostra sarà aperta dal 24 giugno al 17 settembre 2017 e fa parte del festival Fotoleggendo. Una sezione dell’esposizione sarà invece nel foyer dell’auditorium del Goethe-Institut.