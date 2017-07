In fuga verso sud

Stimela è il titolo del progetto del fotografo Luca Sola dedicato alla documentazione delle migrazioni verso il sud del continente africano. L’obiettivo del lavoro è quello di raccontare e fare una mappatura del flusso di migliaia di migranti che si muovono dall’Africa centrale verso quella meridionale, in particolare per arrivare in Sudafrica. “Si tratta della rotta opposta a quella scelta dai migranti provenienti dal Medio Oriente e dall’Africa centrale e settentrionale che vogliono raggiungere l’Europa”.

Il progetto, cominciato nel 2015, vuole svilupparsi in sedici paesi. Sola finora ne ha raccontati sette, cambiando di volta in volta storie e soggetti: dalle prigioni del Malawi ai campi profughi in Tanzania, alle famiglie coinvolte negli scontri tra cristiani e musulmani in Repubblica Centrafricana.

Per concludere il suo lavoro, Sola ha avviato una raccolta fondi. Sarà inoltre al museo Maxxi di Roma il 13 luglio per raccontare il suo progetto.