In marcia con Larry Fink

Larry Fink: Now! è la mostra che Spazio Labò – in collaborazione con L’Artiere e Fina Estampa – ha prodotto e curato, e che sarà esposta alla galleria di Bologna dal 10 maggio al 22 giugno.

È dedicata al lavoro che il fotografo statunitense Larry Fink ha realizzato tra il 2017 e il 2018 in occasione delle manifestazioni delle donne a New York e a Washington. “Quello che vediamo nelle foto di Fink non è la cronaca di uno dei fenomeni di protesta più significativi degli ultimi anni, ma la versione del fotografo, la messa in pratica dell’arte dell’improvvisazione visiva, un tentativo di comprendere l’altro e di esprimerlo nei confini di un’immagine”, spiegano i curatori.

Accanto alle foto della marcia delle donne, a Bologna sarà esposto il lavoro che l’autoresta realizzando nel corso della sua residenza artistica nella città.

Fink è conosciuto soprattutto per i suoi ritratti in bianco e nero, tra cui quelli scattati ad alcuni esponenti della beat generation, con cui trascorse quattro mesi, in viaggio dal Texas al Messico nel 1958.