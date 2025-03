Da bambina Eleonora Agostini ha trascorso molto tempo nel ristorante di famiglia, a Mirano, in provincia di Venezia, dove sua madre Sabrina serviva ai tavoli. L’ha osservata per anni, registrando i suoi gesti e le sue posture. Era colpita da come la sala del ristorante agisse sulla madre, facendola sembrare diversa da come la vedeva fuori da quel palcoscenico. La tenuta da cameriera la trasportava in uno spazio pubblico in cui doveva essere sempre gentile e disponibile.

“Quando qualcosa la infastidiva o la faceva arrabbiare, ero estremamente colpita da come riusciva a nascondere i suoi sentimenti”, racconta. “A volte mia madre interrompeva le nostre conversazioni perché i clienti non potevano più aspettarla. Mi ha sempre incuriosito, e allo stesso tempo irritato, il modo in cui era gentile con gli altri, la naturalezza con cui riusciva a passare dalla rabbia alla gentilezza, dal risentimento all’educazione, al punto da dubitare che stesse fingendo, e che non le importasse altro che i suoi clienti. A casa non mi parlava mai di questi sentimenti, e per questo sono cresciuta con un’idea precisa di lei, come di una persona che non mostra debolezza emotiva o mancanza di controllo”.

Durante gli studi in fotografia al Royal college of art di Londra, Eleonora Agostini è tornata sulla memoria di quei gesti e ha deciso di ritrarre sua madre in studio, nuda, per fissare quello che ricordava senza il filtro della divisa. Da qui nasce l’idea di un’indagine sull’essere cameriera: una raccolta di fotografie, materiali d’archivio, collage, appunti sui clienti che la madre annotava sul bloc notes delle ordinazioni che diventano strumenti di ricerca per analizzare la teatralità del quotidiano e la funzione del corpo come tramite tra osservatore e osservato.