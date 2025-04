Per festeggiare la sua ventesima edizione il festival Fotografia europea di Reggio Emilia si appoggia a un gioco di parole, e come tema ricorrente di tutte le mostre ha scelto di riflettere sull’avere vent’anni oggi. È un momento di passaggio, in cui dall’adolescenza cominciamo a essere proiettati verso l’età adulta: una transizione piena di linee d’ombra e incertezze. Considerando queste sfumature, i tre curatori - Tim Clark, Walter Guadagnini e Luce Lebart - hanno selezionato dei lavori che raccontano le sfide e le contraddizioni delle nuove generazioni.

I Chiostri di san Pietro ospiteranno la maggior parte degli allestimenti. Tra questi, ci sarà Mal de mer di Claudio Majorana, che tra il 2022 e il 2023 è stato in Lituania per ritrarre le ragazze e i ragazzi che vivono nel paese post-sovietico, con uno dei più alti tassi di suicidio in Europa. Tra architetture brutaliste, campi estivi, foreste, cimiteri e periferie, il fotografo siciliano si sofferma su sguardi pensierosi, che rivelano fragilità e paure di chi è alla ricerca di nuove consapevolezze.

In Raves and riots constellation Vinca Petersen raccoglie le foto realizzate all’interno della cultura rave britannica tra il 1990 e il 2004, partendo dalla sua esperienza personale prima che artistica. La fotografa è riuscita negli anni a documentare un movimento da sempre diffidente di sguardi esterni perché ne era parte, e insieme ai soggetti e alle situazioni che ha immortalato ha vissuto l’euforia, il senso di libertà e le lotte per sfidare i divieti delle autorità. Anche la fotografa giapponese Kido Mafon si concentra sugli spiriti ribelli che animano le notti di Tokyo. Dal tramonto, va in giro con una fotocamera analogica e si lascia trascinare dalle serate frenetiche che si consumano tra club, concerti e nelle strade.