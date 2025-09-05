Una donna fissa l’obiettivo con sguardo sospettoso. Ha l’aria severa; gli occhiali dalla forma allungata e l’acconciatura ci riportano agli anni sessanta. Intorno una massa di passanti, tutti uomini, molti hanno il cappello. Siamo a New York, in un anno indistinto tra il 1960 e il 1965, quando Stephen Shore scattava le sue prime fotografie. Sono istantanee in bianco e nero che mostrano situazioni varie: uomini che parlano per le strade della grande mela; una giovane coppia su una panchina; bambini alle prese con le prime letture sulle scale di un edificio. È una raccolta vorticosa di scene di strada, vediamo da vicino piedi e gambe in movimento; operai al lavoro e signore impellicciate.

Questi scatti sono raccolti ora nel libro Early work, pubblicato dalla casa editrice britannica Mack.

Considerato un pioniere della fotografia a colori, che comincerà a realizzare a partire dai primi anni settanta, Shore ha fatto queste foto fra i 13 e i 18 anni, e non stupisce la precocità se si pensa a quant’è stata turbinosa la sua impresa nel mondo della fotografia.

Nasce a New York nel 1947 e si appassiona molto presto alla chimica, tanto che un suo zio – evidentemente lungimirante – decide di regalargli un kit Kodak per camera oscura per il suo sesto compleanno, con cui Shore sviluppa e a stampa le pellicole della sua famiglia. A nove anni aveva già una macchina fotografica 35mm e a dieci anni riceve un altro regalo fondamentale, una copia di American photographs di Walker Evans, il suo primo libro di fotografia, un ritratto dell’America degli anni trenta che per lui è una specie di folgorazione. Infatti negli anni a venire continuerà a citare Evans come fonte di ispirazione, riferendosi soprattutto alla sua idea di “immagine trascendente”, una trascendenza che parte proprio dal dato sensibile, quindi dalla capacità della fotografia di trasmettere una percezione del mondo e di attivare l’inconscio, di generare emozioni.