Le notizie di stamattina sul coronavirus

Il Prodotto interno lordo degli Usa è calato nel primo trimestre del 4,8 per cento, tornando in negativo per la prima volta dal 2014. È la peggior caduta per l’economia americana dai tempi della crisi del 2008. Le previsioni del governo lasciano intravedere un secondo trimestre ancor più nero, con un calo del Pil fino al 30 per cento ( Cnbc ).

Estremi rimedi Il presidente della Federal reserve Jerome Powell ha detto che la banca centrale “è pronta a fare tutto il possibile” per contenere gli effetti della pandemia di coronavirus e manterrà i tassi a zero per tutta la durata dell’emergenza ( La Stampa ), ma ha invitato anche il Congresso a far uso di tutto il grande potere fiscale di cui dispone per contenere lo tsunami economico “senza precedenti” che attende gli Usa ( The Hill , Axios ).

Osservati speciali Secondo Repubblica nella bozza per il Mes si prevede una sorveglianza rafforzata per i paesi che chiederanno l’aiuto economico contro la pandemia. L’Italia però vorrebbe ammorbidire questa clausola: le trattative iniziano oggi e andranno avanti fino all’8 maggio.

Regioni vs. stato I governatori delle regioni del centrodestra hanno scritto una lettera congiunta al presidente della repubblica chiedendo maggiori poteri e un’accelerazione delle riaperture nei territori a più basso rischio (Italia Oggi). La presidente della Calabria Jole Santelli ha già firmato un’ordinanza per consentire da oggi la riapertura di bar, pasticcerie, ristoranti e agriturismi “con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto” (Repubblica). In serata il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, pur aprendo a correttivi interpretativi del Dpcm e a scelte differenziate dopo il 18 maggio, ha chiesto il ritiro delle ordinanze in contrasto con l’ultimo decreto, minacciando di impugnarle (Huff Post). “Non soffino sul fuoco”, ribadisce il ministro in una intervista oggi sul Corriere.

La app e la libertà Nel Consiglio dei ministri chiusosi intorno a mezzanotte è arrivato il via libera al decreto Bonafede, che contiene norme per garantire la riservatezza nell’uso della app Immuni: chi la scaricherà riceverà informazioni “dettagliate e trasparenti”, non ci sarà geolocalizzazione e i dati saranno cancellati a fine emergenza (Corriere). Nel decreto Bonafede si prevede anche una stretta sulla concessione dei domiciliari ai detenuti per mafia e criminalità organizzata, mentre slitta a settembre l’entrata in vigore della riforma delle intercettazioni (Repubblica).

Posizioni di battaglia Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferirà questa mattina prima alla camera e poi al senato sulla gestione dell’emergenza (Ansa). Ieri il leader della Lega Matteo Salvini ha annunciato l’intenzione di restare in aula “sino a quando il governo non avrà dato risposte concrete”: un’iniziativa definita “non concordata” da Fratelli d’Italia (Corriere).

Verso il new normal Il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri ha annunciato che sarà siglato a giorni un accordo per garantire la fornitura a farmacie e parafarmacie delle mascherine chirurgiche necessarie alla tutela della popolazione (Ansa). La ministra dell’istruzione Lucia Azzolina ha confermato che le prove orali di maturità inizieranno, in presenza, il 17 giugno: l’esame varrà quest’anno 40 crediti, il percorso triennale 60 (Skuola.net).