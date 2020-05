Il virus è arrivato anche in Lesotho

L’ultimo paese africano finora senza contagi, il Lesotho, ha annunciato il suo primo caso di nuovo coronavirus. Il paziente è stato individuato dopo essere stato sottoposto al test di ritorno dall’Arabia Saudita, dove studiava.

Il Lesotho aveva imposto il lockdown il 29 marzo per evitare il contagio dal vicino Sudafrica, che circonda completamente il regno e ha il più alto numero di casi confermati del continente. Il primo ministro Thomas Thabane ha allentato alcune restrizioni dal 6 maggio, consentendo la riapertura temporanea dei servizi e delle attività non essenziali. Il 13 maggio Thabane dovrebbe informare il re della sua intenzione di dimettersi entro il 22 maggio, mettendo fine a una crisi politica scoppiata alla fine dell’anno scorso, quando è stato accusato di aver partecipato all’omicidio della sua ex moglie nel 2017.

Secondo il bollettino pubblicato dall’ufficio regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità la mattina del 13 maggio, in tutta l’Africa sono stati registrati più di 69mila casi di covid-19 e 2.300 decessi.