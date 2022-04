L’11 aprile il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente statunitense Joe Biden hanno avuto un incontro in videoconferenza mentre a Washington si teneva il vertice tra i ministri degli esteri e della difesa dei due paesi. Il tema dominante del colloquio è stata la guerra in Ucraina, scrive The Hindu. La posizione ambigua di New Delhi rispetto alla Russia, da cui dipende per le forniture militari, preoccupa i suoi alleati. Biden ha raccomandato a Modi di non aumentare la dipendenza indiana da gas e petrolio russi, perché facendolo compromette gli sforzi internazionali per fare pressioni su Mosca.