La commissione parlamentare per la pace ha deciso di riunirsi entro la fine di aprile a Puerto Leguízamo, nel dipartimento di Putumayo, dove il 28 marzo undici persone sono morte in un’operazione dell’esercito colombiano. Il governo del presidente Iván Duque (destra) ha dichiarato che le vittime erano dissidenti dell’organizzazione guerrigliera delle Farc, ma gli attivisti per i diritti umani e un gruppo di giornalisti del Espectador e di Cambio, impegnati a fare chiarezza sugli eventi, hanno denunciato che almeno quattro erano civili.