L’offerta da 43 miliardi di dollari fatta da Elon Musk per comprare Twitter solleva grossi interrogativi non solo per i suoi utenti, ma per tutte le società democratiche. Gli enormi profitti del settore tecnologico hanno creato un gruppo di persone talmente ricche da poter prendere il controllo di intere aziende della comunicazione e dell’informazione. Jeff Bezos ha comprato il Washington Post, Marc Benioff possiede Time, la vedova di Steve Jobs è tra i principali azionisti dell’Atlantic, Patrick Soon-Shiong ha comprato il Los Angeles Times e altri quotidiani statunitensi.