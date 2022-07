Le implicazioni di tutto questo sono chiare: bombardando in modo indiscriminato aree abitate da civili, i russi hanno commesso crimini di guerra su larga scala. È importante ricordarlo in un momento in cui il conflitto si trascina e il dibattito si sposta dal piano umano a quello strategico e geopolitico. Naturalmente la possibilità di negoziare un cessate il fuoco, i probabili effetti della guerra sulla politica interna dei paesi europei e le presunte infiltrazioni di agenti russi nel governo ucraino sono argomenti importanti. Ma la ripresa dei combattimenti farà aumentare inevitabilmente la sofferenza degli ucraini. Non potrà esserci una conclusione giusta del conflitto senza considerare le colpe di Vladimir Putin e la necessità di metterlo davanti alle sue responsabilità. ◆ as