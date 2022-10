Tra gennaio e settembre nella regione di Giava occidentale più di quarantamila operai dell’industria tessile hanno perso il lavoro, e le stime potrebbero non tenere conto del picco di licenziamenti di luglio. Per il Koran Tempo “l’uragano della disoccupazione”, al 5,8 per cento a gennaio 2022, scuote un’Indonesia sull’orlo della recessione.