Il 27 ottobre il parlamento e il consiglio europeo hanno raggiunto un accordo sulla proposta della commissione in base alla quale a partire dal 2035 nell’Unione europea sarà possibile vendere solo veicoli a zero emissioni di anidride carbonica. È la prima misura del pacchetto Fit for 55, che dovrebbe consentire di ridurre le emissioni complessive del 55 per cento, ma non è detto che sia la fine del motore a combustione: Bruxelles dovrebbe presentare una proposta per consentire ai veicoli alimentati con “carburante a zero emissioni nette” di restare sul mercato, spiega la Reuters.