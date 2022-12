Il moltiplicarsi delle azioni sindacali annunciate da diverse categorie di lavoratori, che chiedono salari più alti per compensare l’aumento del costo della vita, rischia di far precipitare il Regno Unito nel caos durante le festività natalizie. L’agitazione dei ferrovieri sta già creando serie difficoltà in tutto il paese, investito da un’ondata di maltempo che ha reso molte strade impraticabili. Ma a preoccupare è soprattutto la mobilitazione dei paramedici, che hanno indetto per il 21 dicembre il primo sciopero nazionale da trent’anni a questa parte. Finora il premier conservatore Rishi Sunak ha scelto la linea dura e ha dichiarato che potrebbe chiedere l’intervento dell’esercito per compensare la mancanza di personale per le ambulanze e altri settori chiave, ma molti temono che la misura non basterà a evitare l’interruzione dei servizi essenziali e chiedono al governo di aprire una trattativa con i sindacati. ◆