L’area della Grande baia è uno dei cuori pulsanti dell’economia cinese. In questa regione che sorge a ridosso del delta del fiume delle Perle si concentrano undici grandi città – come Shenzhen e Guangzhou – che ospitano i principali distretti manifatturieri della Cina. L’area include anche Hong Kong, il potente centro finanziario che le autorità di Pechino stanno cercando di integrare con il resto della regione attraverso grandiosi progetti infrastrutturali (ponti, tunnel, linee ferroviarie) e immobiliari, spiega Nikkei Asia. Apparentemente è una grande opportunità d’affari per l’ex colonia britannica, ma secondo alcuni osservatori i progetti hanno lo stesso obiettivo delle leggi approvate nel 2020 da Pechino: erodere l’autonomia di Hong Kong, annullando ogni barriera fisica e legale che ancora divide la città dal resto del paese. ◆