Nei primi tre mesi del 2023 i clienti della banca regionale statunitense First Republic hanno ritirato risparmi per 102 miliardi di dollari, scrive il Washington Post. A marzo l’istituto aveva evitato il fallimento grazie all’intervento di un gruppo di grandi banche di Wall street , che avevano girato alla First Republic depositi per trenta miliardi di dollari.