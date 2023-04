Per la prima volta dall’inizio della guerra in Ucraina, il 26 aprile il presidente cinese Xi Jinping ha telefonato a Volodymyr Zelenksyj. Il leader ucraino su Twitter ha definito la conversazione “lunga e significativa” e Pechino ha confermato, aggiungendo che manderà a Kiev il suo rappresentante speciale per l’Eurasia. Finora Xi Jinping aveva evitato formalmente di schierarsi, ribadendo però l’amicizia e la collaborazione tra la Cina e la Russia. A marzo, in visita a Mosca, aveva proposto al presidente Vladimir Putin un “piano di pace”. Ma il fatto che non avesse mai avuto contatti con Kiev lasciava dubbi sulla sua reale volontà di mediazione.