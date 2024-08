Vero. Le contrazioni spasmodiche e involontarie dei muscoli della palpebra, chiamate blefarospasmo, possono durare diversi secondi, sono solitamente innocue e sono state associate a vari fattori, come stress, mancanza di sonno e consumo eccessivo di caffeina. Il meccanismo esatto che le provoca non è del tutto chiaro, ma secondo gli oculisti avviene in modo casuale e di solito si risolve nel giro di poco tempo. Il muscolo orbicolare, responsabile dei movimenti della palpebra e della zona perioculare, “è il muscolo che lavora più velocemente di tutti nel corpo umano, quindi quando c’è uno spasmo è evidente”, afferma Stephanie Marioneaux, oftalmologa e portavoce dell’American academy of ophthalmology. Questo muscolo può far chiudere la palpebra in meno di 100 millisecondi e farla riaprire in circa 200 millisecondi. In rari casi gli spasmi delle palpebre possono essere debilitanti e richiedere un trattamento. Inoltre, anche se innocui, i blefarospasmi possono diventare cronici e aumentare di frequenza nel tempo, rendendo difficile svolgere le attività quotidiane. Quindi se persistono o cominciano a coinvolgere altri muscoli del viso, bisognerebbe consultare un oculista e provare a ridurre lo stress, dormire di più e limitare l’assunzione di caffeina. The Washington Post