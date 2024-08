L’evoluzione del linguaggio negli esseri umani non dipende solo dallo sviluppo del cervello e delle strutture anatomiche necessarie, scrive Science. Per comprendere le origini della comunicazione bisogna studiare lo sviluppo della complessità sociale attraverso l’archeologia e l’antropologia. Secondo la rivista statunitense anche il confronto con alcune scimmie, come gli scimpanzé e i macachi (nella foto), può offrire spunti interessanti.