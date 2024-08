In Europa si sta diffondendo un nuovo tipo di febbre catarrale degli ovini o blue tongue. Malgrado l’uso di tre nuovi vaccini, il virus si è diffuso nei Paesi Bassi, con focolai in Germania, Belgio, Francia, Lussemburgo e Danimarca. La malattia non colpisce gli esseri umani, ma provoca gravi danni agli allevamenti. Viene trasmessa da insetti e la sua diffusione potrebbe essere favorita dal cambiamento climatico, scrive Science.