In un post del 26 gennaio su X, Milei ha scritto: “Di fronte a ogni curva che volete inventare, continueremo ad accelerare. Perché diversamente da voi sappiamo dove dobbiamo andare per salvare questo paese dalle vostre grinfie. Non mettetevi sul nostro cammino”. Riferendosi alle élite internazionali, ha aggiunto che “l’ideologia che avete cercato di imporre al mondo per decenni ci sta condannando al fallimento” e ha accusato “chi, protetto da buone intenzioni e discorsi benpensanti, impone l’espansione dello stato, e di conseguenza la morte della libertà”.