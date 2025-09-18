“L’11 settembre la corte suprema ha condannato l’ex presidente di estrema destra Jair Bolsonaro a 27 anni di carcere per tentato colpo di stato per restare al potere dopo la sconfitta alle elezioni del 2022. Bolsonaro è stato giudicato colpevole anche di organizzazione criminale armata, di aver sovvertito con la violenza lo stato di diritto e di danni aggravati e danni al patrimonio pubblico”, scrive la Folha de S.Paulo. La difesa dell’ex presidente brasiliano, che si dice vittima di una persecuzione giudiziaria, ha annunciato che le pene sono eccessive e che presenterà ricorso anche in ambito internazionale. ◆