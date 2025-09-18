Più di centomila persone hanno partecipato il 13 settembre a una manifestazione organizzata a Londra dall’attivista di estrema destra Tommy Robinson: secondo il **Guardian ** decine di persone sono state arrestate dopo gli scontri scoppiati con la polizia. In un videocollegamento Elon Musk ha incoraggiato i britannici a reagire per la “distruzione della Gran Bretagna” causata da “una massiccia immigrazione incontrollata”. Tra gli invitati a parlare all’evento c’era anche il politico francese di estrema destra Éric Zemmour, che ha denunciato “la grande sostituzione del nostro popolo europeo con popoli provenienti dal sud e di cultura musulmana”.