“Nella piazza dello Zócalo, a Città del Messico, la storica campana di Dolores ha suonato come ogni 15 settembre per la cosiddetta cerimonia del grito , il grido con cui si ricorda l’inizio nel 1810 del movimento che poi portò all’indipendenza dalla Spagna”, scrive La Jornada_. “_ Solo che per la prima volta nella storia del paese la cerimonia è stata celebrata da una presidente donna, Claudia Sheinbaum ( nella foto )”. La leader messicana ha sottolineato l’importanza di “un Messico, libero e sovrano”, un riferimento alla politica di Donald Trump. E accanto ai nomi degli eroi rivoluzionari – come Manuel Hidalgo e José María Morelos – ha citato anche “le eroine anonime che hanno combattuto per la patria, le donne native e quelle migranti”.