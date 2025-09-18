Il primo ministro Edi Rama ha annunciato l’11 settembre la nomina di una ministra creata dall’intelligenza artificiale. Il suo nome è Diella (“sole” in albanese) e sarà responsabile di tutti gli appalti pubblici, spiega Politico. Diella ( nella foto ), un avatar di donna in abiti tradizionali, era già attiva come assistente digitale sul portale e-Albania .