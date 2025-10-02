“Migliaia di persone il 27 settembre sono scese in piazza a Buenos Aires per protestare contro tre femminicidi che hanno scosso il paese”, scrive elDiarioAr. I corpi di Lara Gutiérrez, 15 anni, Morena Verdi e Brenda del Castillo, entrambe di 20 anni, sono stati trovati il 24 settembre a Florencio Varela, nella provincia di Buenos Aires. Le ragazze erano scomparse cinque giorni prima, vittime secondo le autorità di una trappola organizzata da una banda di narcotrafficanti locali. La marcia, convocata dal movimento Ni una menos, è stata aperta dai familiari delle vittime (nella foto) con striscioni che chiedevano giustizia. “Non ci sono vittime buone o cattive, ci sono femminicidi. Lo stato è il responsabile”, gridavano i manifestanti. ◆