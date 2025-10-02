Il 4 ottobre il Partito liberaldemocratico (Pld, al governo) deciderà chi prenderà il posto di Shigeru Ishiba, il primo ministro che dopo l’ennesima sconfitta del Pld alle urne, lo scorso luglio, ha deciso di dimettersi. “Ishiba rappresenta l’ala progressista del Pld e sperava di consolidare i legami con la Corea del Sud e allentare le tensioni con la Cina, ma il suo governo era troppo debole per potersi permettere iniziative coraggiose”, scrive Asia Times. I candidati favoriti alla successione appartengono alla destra del partito, a cominciare dall’ex ministra degli interni e delle comunicazioni Sanae Takaichi. “Figura femminile rara nella politica giapponese, Takaichi ha abbracciato la retorica antimmigrati e iper-patriottica del piccolo ma sorprendente Sanseito, il partito che a luglio ha conquistato 14 seggi alla camera alta del parlamento con un programma incentrato sul ‘Japan first’, che riecheggiava l’ideologia e l’agenda del movimento Maga di Donald Trump negli Stati Uniti”. L’altro contendente è il ministro dell’agricoltura, delle foreste e della pesca Shinjirō Koizumi. “Figlio dell’ex primo ministro Junichirō, Shinjirō Koizumi, 44 anni, potrebbe sembrare un riformatore dal volto fresco, ma una sua eventuale leadership sarebbe all’insegna della continuità più che del cambiamento”, scrive sempre Asia Times, che continua: “Politicamente moderato e in generale inoffensivo, Koizumi sarebbe la scelta meno peggiore per sostituire Ishiba. Chiunque succederà a Ishiba dovrà formare una coalizione di fatto oltre che con il Kōmeitō, partner tradizionale del Pld, anche con almeno un partito di opposizione per avere una maggioranza che funzioni”. Nella foto, Sanae Takaichi, con la giacca bianca, e Shinjirō Koizumi, primo a destra. ◆