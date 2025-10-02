Con la diplomazia ferma, in Ucraina si continua a combattere. Negli ultimi giorni sono proseguiti gli attacchi di Kiev sulle infrastrutture energetiche in Russia, mentre tra il 28 e il 29 settembre Mosca ha lanciato centinaia di droni e missili sulle città ucraine, uccidendo almeno sette persone. Intanto, scrive Kyiv Independent, il presidente Volodymyr Zelenskyj ha proposto all’Europa di creare uno scudo aereo congiunto contro gli attacchi russi. A Mosca, invece, Vladimir Putin ha annunciato l’arruolamento di 135mila soldati per l’autunno.