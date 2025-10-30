“In un attacco contro quattro imbarcazioni di presunti narcotrafficanti, gli Stati Uniti hanno ucciso 14 persone nel Pacifico”, scrive la Bbc. Secondo i governi di Messico, Colombia e Venezuela l’operazione è illegale, mentre Washington rivendica il diritto di colpire in acque internazionali e minaccia di estendere l’attacco a obiettivi terrestri.