Vero. Secondo le ricerche un’attività fisica leggera nelle ore serali non influisce negativamente sul sonno, anzi, fare una passeggiata o un giro in bicicletta, yoga o stretching possono alleviare lo stress e preparare il corpo al riposo. Al contrario, un allenamento intenso può ritardare l’addormentamento e peggiorare la qualità del sonno, afferma lo scienziato del sonno Jo­sh Leota. Gli esperti pensano che i possibili effetti negativi siano dovuti ai cambiamenti fisiologici che si verificano durante e dopo un esercizio intenso e prolungato, per esempio l’aumento della temperatura corporea. “Quando la temperatura resta alta, il cervello comunica al corpo che non è ancora ora di dormire”, dice Christopher Tanayan, cardiologo sportivo del Northwell health di New York. Inoltre con lo sport si attiva il sistema nervoso simpatico, che rilascia gli ormoni dello stress, aggiunge Tanayan. Per le persone che riescono ad allenarsi solo di sera, Leota consiglia di andare in palestra almeno tre ore prima di mettersi a letto per lasciare al corpo il tempo di tornare al suo stato di riposo; evitare luoghi troppo illuminati e non mangiare troppo tardi. In conclusione, però, gli esperti affermano che allenarsi di sera è meglio che non farlo affatto. The New York Times