Hong Kong non ha ancora finito di contare le vittime dell’enorme incendio scoppiato il 26 novembre al Wang Fuk Court, un complesso di case popolari nel distretto di Tai Po. Le fiamme si sono diffuse rapidamente causando almeno 151 morti, 79 feriti e 150 dispersi. Più di duemila persone sono rimaste senza casa. La città è sconvolta, non solo perché si tratta di uno degli incendi più gravi della sua storia. Man mano che avanzano le indagini, infatti, ci si rende conto anche che la tragedia era del tutto evitabile e che gli stessi residenti avevano più volte denunciato che l’azienda appaltatrice dei lavori di ristrutturazione degli immobili, la Prestige Construction and Engineering, non stava rispettando le norme sulla sicurezza.

Lo sgomento e il lutto hanno dominato le prime giornate, insieme al desiderio di mobilitarsi per aiutare le vittime. Ora la rabbia comincia a farsi palpabile. Tuttavia a Hong Kong, dopo che nel 2020 è stata approvata la legge sulla sicurezza nazionale, non è più possibile criticare l’operato del governo senza essere accusati di sovversione e sedizione. La rabbia, quindi, è diventata potenzialmente pericolosa per chi la prova.

Tredici persone sono già state arrestate per il coinvolgimento diretto nell’incendio, tra cui alcuni dirigenti della Prestige Construction e altre persone che hanno concesso i permessi edilizi senza fare controlli rigorosi.