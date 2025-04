“In proporzione lo spessore dell’atmosfera rispetto al pianeta è come la buccia di una mela in confronto al resto del frutto”, spiega Thomas Beatty dell’università del Wisconsin a Madison, che non ha partecipato allo studio. Secondo Wogan arrivare a cinque sigma potrebbe essere impossibile a causa della quantità di rumore nei dati.

Per escludere ipotesi alternative potrebbe volerci del tempo, dice Wogan. “Una cosa simile non è mai stata davvero studiata. Non sappiamo nulla del Dms in un’atmosfera ricca d’idrogeno. Potrebbe volerci un sacco di lavoro”.

La difficoltà di dimostrare che non può esserci una spiegazione non biologica potrebbe significare che K2-18b resterà allo stato di candidato per una traccia credibile della presenza di vita per molto tempo, dice Sara Seager del Massachusetts institute of technology. “Potrebbe rimanere in quella categoria per decenni, dato che la questione potrebbe non essere mai completamente risolta con i pochi dati che gli esopianeti offrono”, spiega.