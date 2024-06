Povero il Google Alert di Rosalía, quando si attiva per accostamenti con artiste sparse nel sud di vari mondi. Diventata elemento di paragone per chi fa alla tarantella quello che lei ha fatto al flamenco, per la nail art più sfacciata e per un’estetica cyber-sangria, Rosalía si difende dalle imitazioni continuando a proporre un pop sinceramente onnivoro e gioiosamente affamato, più che bulimico. Forse la differenza tra il suo Chicken teriyaki e il Poké melodrama di Angelina Mango (non ho letto una recensione del suo primo album in studio senza un riferimento a Rosalía, e questa non fa eccezione) sta proprio nella linea che passa tra volere tanto e volere tutto.