Attingendo agli oggetti trovati nella vecchia casa della sua amica Zoe, Torrini si è imbattuta nella vita di Geraldine Flower, una donna che ha ricevuto nove proposte di matrimonio e non si è mai sposata, che ha intessuto amori e rapporti non formali e ha lasciato tante parentesi dietro di sé. Seguendo la scia dei documentari basati sugli archivi familiari e su una mitologia personale, come quelli su Nick Cave o lo splendido Stories we tell di Sarah Polley, Torrini ha deciso di scrivere un album sulla vita di una donna libera e clandestina, e di seguire questa storia in più forme. Il disco infatti esce in compagnia del film The extraordinary Miss Flower girato da Iain Forsyth e Jane Pollard. Miss Flower dimostra con quanta potenza si possa raccontare la vita di un’altra donna, affidandosi alla propria curiosità: a uscire un po’ da sé, poi, si arriva a un brano come Dreamers. ◆