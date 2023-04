Mentre il garante della privacy italiano chiede chiarimenti alla OpenAi su come la sua ChatGpt gestisca i dati degli utenti, spingendo l’azienda a sospendere il servizio in Italia, diversi commentatori in giro per il mondo hanno cominciato a interrogarsi su come regolamentare l’intelligenza artificiale. “È giusto che ai privati sia consentito condurre esperimenti senza nessun controllo sull’intera popolazione?”, si chiede Roger McNamee su Time. “È legale per le aziende presentare prodotti prima di dimostrare che sono sicuri? Le politiche del _laissez faire _hanno creato una grande ricchezza per pochi imprenditori, ma con un costo enorme per la società”.

Gaia Berruto