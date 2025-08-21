Si chiama Gaydar ed è “lo show più gay di sempre”. La sua particolarità è che si trova su TikTok, dove la conduttrice, la performer queer afroamericana Anania Williams, intervista persone per capire se sono “gay, etero oppure omofobe”. Il quiz è diventato così virale che Williams ha intercettato anche icone pop come Chappell Roan e Zohran Mamdani, candidato democratico a sindaco di New York, che si è dimostrato più che preparato alle domande sui temi lgbtqia+. “Raccontiamo la storia e la cultura queer in modo rilassato”, ha spiegato Williams al Guardian. “E le persone condividono le informazioni divertendosi invece di dire ‘l’ho letto qui, ecco lo screenshot’”.
