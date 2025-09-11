Forse vi è capitato di vedere un suo video su TikTok: un uomo in metropolitana, con un microfono legato alla tessera della metro di New York, si siede di fianco a qualcuno e gli chiede: “Qual è la tua opinione?”. L’intervistato dice una cosa, come “fumare è ok” o “il formaggio è sopravvalutato” e lui risponde in due modi: “Sono d’accordo al cento per cento” o “Sono in disaccordo al cento per cento”. Subway takes è stata la fortuna del comico Kareem Rahma, che partendo da sconosciuti è arrivato a chiedere l’opinione ad attrici come Cate Blanchett o musicisti come David Byrne. “Penso che non essere d’accordo sia più interessante. È un modo per migliorare la conversazione”, ha detto al New Yorker.